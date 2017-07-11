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Защитники прав потребителей утверждают - игрушка фиджет-спиннер может быть опасна для жизни, пишет портал Skaties.lv, со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Спиннер - антистрессовая игрушка-тренажер, (в переводе с английского это слово означает "вертушка" или "крутилка для рук") в последнее время приобретает у детей и подростков все большую популярность, граничащую с ажиотажем, напоминает передача, журналисты которой провели беседу с представителем центра защиты прав потребителей Санитой Гертмане.

Она проинформировала, что в отношении популярной игрушки было проведено множество различных проверок.

Несмотря на опасения покупателей, что в привезенных из Китая устройствах может быть превышено содержание ртути, свинца и других опасных веществ, Гертмане подчеркнула, что нарушения были констатированы только у тех спиннеров, которые снабжены LED-лампочками. Именно такие игрушки могут оказаться опасными - лампочки включаются, посредством нажатия на кнопку, и проблема в том, что отделение с включателем бывает недостаточно плотно запечатанным, и в итоге ребенок может легко добраться до батареек.

Эксперт предупредила, что риску дети могут подвергнуться получив доступ к батарейке - ребенок может ее проглотить, а последствия могут оказаться летальными.

"Те игрушки, в которых констатированы любые недочеты, центр по защите прав потребителей запретит завозить на латвийский рынок!" - пообещала Санита Гертмане.

Во время экспертизы также был проверен и состав игрушки. Однако, в конкретном проверенном спиннере повышенный уровень опасных веществ констатирован не был.

Комиссия США по безопасности потребительских товаров приняла решение, что содержание свинца в спиннере не может превышать 100 частиц на миллион. Вот и еще одна работенка нашлась для потребителей - теперь следует проследить за тем, чтобы и это правило не было нарушено, пишет портал.

Напомним, ранее Mixnews уже освещал тему модной игрушки, только в более безобидном ключe, многим могла запомниться американка без комплексов, которая поделилась техникой кручения фиджет-спиннеров на своей груди.

Также ранее сообщалось, что в Центре государственного языка изобрели новые латышские слова для обозначения спиннера. Лингвисты придумали игрушке два названия на латышском - virpināmais и grozāmgrābslis.