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В связи с ремонтом водопровода с 10 по 14 июля с 20:00 до 7:00 часов будет ограничено движение на перекрестке улиц Пулквежа Бриежа и Элизабетес.

Компании, осуществляющие работы, обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда и подъезд транспортных средств жителей и работников компаний, чьи дома или место работы находятся на закрытой территории, а также обеспечить движение оперативного и общественного транспорта.

Более подробная информация о пробках и объездных путях размещена на сайте Riga.lv.