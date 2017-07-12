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Предприятие Clean R почти закончило работы по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале, начатые неделю назад, сообщает портал NRA, который отправился на место пожарища, чтобы посмотреть за ходом выполнения работ.

На этой или на следующей неделе вывоз мусора пострадавшей от пожара незаконной свалки пластмассовых отходов будет закончен, сообщил журналистам член правления компании Clean R Гунтарс Левицс.

Отходы будут вывезены на Гетлиньский полигон, где со временем их рассортируют и переработают. Опасные отходы будут переданы на надежное хранение.

По данным ГСОС, на территории свалки находится около 14 тыс. тонн отходов. Расчистка территории обойдется государству в 700 тыс. евро, которые затем планируется взыскать с компании Prima M, которой принадлежит свалка.

Само предприятие Prima M отказалось расчищать территорию свалки, сославшись на отсутствие необходимых средств.

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.