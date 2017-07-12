Общество |

Сегодня, 12 июля, семейные врачи на один день прекратили забастовку, сообщил член правления Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Паулс Принцис.

Забастовочный комитет объявил акцию "Правительство тянет, врачи делают", во время которой сегодня на один день забастовка приостанавливается.

В этот день все бастующие врачи будут оказывать оплачиваемые государством медицинские услуги в установленном порядке.

Этой акцией семейные врачи хотят поблагодарить пациентов за поддержку в то время, когда правительство тянет с выполнением требований врачей, сказал Принцис.

Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков. Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.