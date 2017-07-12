Криминалист: случай с Ваней Берладиным выявил серьезные проблемы в обществе (22)

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Общество | 12 июля 2017 года, 09:22

Случай с пятилетним Ваней Берладиным в дальнейшем может заставить общество активнее реагировать на подозрительные ситуации, в которые попали дети, считает декан юридического факультета Рижского университета Страдиня, бывший руководитель Центра криминологических исследований Андрей Вилкс.

Эксперт отметил две особенности, которые характеризуют этот случай: пятилетний ребенок без родителей в одиночку перемещался по улицам и на общественном транспорте, а окружающие взрослые на это не обращали внимания, но в то же время тысячи людей добровольно участвовали в поисках пропавшего мальчика.

По словам Вилкса, этот контраст свидетельствует о серьезных проблемах в обществе и объясняется тем, что в стране не существует нормальных морально-этических норм. Хотя на государственном уровне приняты все нормы для защиты детей, опасения вызывает их применение в реальной жизни. В Латвии наблюдается расслоение общества, и в различных его слоях существуют свои ценности и подходы к решению проблем, в том числе касающихся детей.

Вилкс подчеркнул, что случай с Ваней свидетельствует об общей неблагоприятной ситуации с защитой прав детей и их положением в Латвии. Ребенок практически не рассматривается как ценность и как часть будущего страны, а вся ответственность за него возложена на родителей.

"Но родители бывают разными. У меня нет точной информации об обстоятельствах в семье Ивана, но этот случай может свидетельствовать о том, что в семье не было нормальных эмоционально-психических отношений, не было заботы о ребенке", - отметил эксперт.

В связи с этим Вилкс считает, что для самой активной части общества случай с Ваней может стать фактором, который заставит в дальнейшем активнее реагировать на подозрительные ситуации, в которых оказались дети.

Как сообщалось, вчера вечером тело Вани было найдено в лесу в окрестностях поселка Дубени Гробиньской волости, куда он, вероятно, заехал, перепутав автобусы. Мальчик пропал 1 июля, в его поисках участвовали тысячи добровольцев.

Комментарии 22
КАК-ТО ТАК1 час назад
социальным службам надо отрабатывать свои деньги,чаще наведоваться в такие семьи,а не получать зарплату за просто так....
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Плохо, когда государство утратило доверие1 час назад
Проблема в том, что нет доверия государству, которое облажалось на всех фронтах, ещё и лезть в дела семьи. Например, ювенальная юстиция внедряется государством несмотря на противоречивое восприятие в обществе; зачем-то отменили доверенность от родителей на вывоз детей из страны - всё это подрывает доверие. При наличии доверия к тому, что государство не злоупотребляло бы своей властью и доверию к тому, что под надзор органов соцопеки попадали бы действительно безответственные родители, можно было бы детей в таких семьях снабдить браслетами с возможностью найти их в случае их пропажи. Но доверия государству нет и такая мера сейчас была бы воспринята как опрессивная очередная драконовская инициатива для ещё большего закручивания гаек личной свободе граждан.
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Серый Волк1 час назад
Система прогнила, общество серая масса бегущая за жрачкой и еблей, на другое время нету. Спасибо мразям у штурвала
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