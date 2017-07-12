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61% населения Латвии в повседневности отдает предпочтение молотому кофе - об этом свидетельствует проведенный Maxima Latvija опрос о привычках населения в употреблении кофе.

В свою очередь, 18% респондентов указали, что предпочитают растворимый кофе, 16% чаще всего приобретает кофе в зернах, чтобы кофе дома смолоть самим, 3% предпочитают напитки из растворимого кофе, а 2% приобретают для приготовления кофе кофейные капсулы.

«Хотя покупатели неизменно отдают предпочтение молотому кофе, в последние годы наблюдается рост объема продаж именно для кофе в зернах и кофе для кофейных автоматов. Это объясняется тем, что население все чаще ценит вкус и аромат свежемолотого кофе,» комментирует привычки покупателей при совершении покупок директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактыня.

Чаще всего население наслаждается кофе два-три раза в день, это отмечают 58% респондентов, признаваясь, что самое любимое время, чтобы выпить кофе, - с утра. В свою очередь, 45% признаются, что конкретное время для того, чтобы насладиться кофе, не имеет значения, поскольку, его можно пить на протяжении всего дня. 20% респондентов признают, что пьют кофе один раз в день, но 15% всех опрошенных признают, что пьют кофе от четырёх до шести раз в день.

Более половины или 51% респондентов в повседневности чаще всего отдают предпочтение черному кофе, 39% – кофе с молоком, а сравнительно реже кружки респондентов наполняются капучино (4%), латте (4%) или эспрессо (2%). Что касается подслащивания кофе, то среди респондентов единодушного выбора нет – 49% добавляют в кофе сахар, в свою очередь, 51% не подслащивают свой кофе.

В интернет-магазине e-maxima.lv объемы продаж кофе по сравнению с прошлым годом возросли на 31%. Также в интернет-магазине e-maxima.lv в этом году увеличились и объемы продаж экологически сертифицированного кофе, что объясняется большим интересом покупателей также к происхождению и процессу производства товара.

В магазинах Maxima Latvija покупателям доступно более 200 видов кофе. Неизменно любимыми брендами покупателей являются, Jacobs Kronung, Merrild и Nescafe.

Опрос привычек в употреблении кофе был размещен на домашней странице Maxima Latvija в период времени с 29 июня до 6 июля, и в нем приняло участие 1660 респондентов.