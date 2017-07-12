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Фото/Instagram/maxgalkinru

Известный российский комик Максим Галкин опубликовал на своей страничке Instagram семейное видео из Рижского зоопарка, которое за день набрало уже более полутора миллионов просмотров, ролик посмотрело почти столько же людей, сколько проживает во всей Латвии. На видео артист запечатлел поход в зоопарк со своей женой Аллой Пугачевой и детьми – Лизой и Гарри.

Как пишет Галкин, Пугачева в ролике озвучила мысли обезьян, а маленькая Лиза испугалась тигра.

Фанаты звездной пары оставляют под видео душевные комментарии о детях Пугачевой и Галкина.

Как писал Mixnews, недавно российский юморист поделился в Instagram шуточным видео, где он высмеивал латвийское лето под песню Софии Ротару “Вот и лето прошло”. Напомним, что Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми этим летом отдыхает в Юрмале.