Общество |

В эту субботу, 15 июля, в Риге, на пляже Кипсалы произойдет особое событие – здесь финиширует регата пролива Муху-Вяйн, информирует портал baltic-course.com.

Это значит, что рижане в одном месте смогут увидеть 144 яхты, участвующие в регате в нынешнем году.

Регата Муху – самая большая, старейшая и увенчанная традициями регата в Эстонии. В этом году она проводится уже 60-й раз. Она началась 7 июля, и в этом году в ней участвует рекордное количество спортсменов – более 850 участников и 144 яхты, в том числе 14 из Латвии, 17 из России, 1 из Финляндии и 2 из Литвы. К тому же на отрезке Пярну – Рига к эстонской команде Sinilind присоединится также и популярный тренер по фитнесу клуба DCH studija Каспар Озолиньш.

Этот крупномасштабный фестиваль парусного спорта продолжается неделю, в течение которой яхты заходят в шесть портов – Хаапсалу, Куйвасту, Роомассааре, Кихну, Пярну и, наконец, в Ригу.

Прибытие в Ригу считается весьма особенным событием, ведь в 1958 году, в первый раз, маршрут регаты начинался именно здесь – в Риге, а финишировала регата в Хаапсалу, пишет портал. Между тем в юбилейный год яхты отправляются в противоположном направлении – из Хаапсалу в Ригу. Участники регаты состязаются в семи разных категориях, и победители в каждой из них будут названы на церемонии награждения в эту субботу.

Предполагается, что первые яхты прибудут в Ригу, на пляж Кипсалы уже в эту пятницу и в ночь на субботу. А на следующее утро, 15 июля, всех приглашают приехать на пляж на Кипсале и приветствовать участников регаты, за неделю преодолевших дистанцию. На протяжении всего дня каждого желающего приглашают бесплатно посетить здесь вечеринку Burā uz Igauniju.

В 10:00 состоится особая утренняя зарядка с участием эстонской певицы Лауры Притс (Ziggy Wild), после которой в 12:00 начнется концерт эстонской группы NÖEP. В 13:30 все участники регаты вместе с друзьями из латвийских яхт-клубов войдут в Даугаву, чтобы пройти в составе внушительного парада яхт. В 14:45 на сцену на пляже Кипсалы поднимется задорная латышская группа Keksi, а продолжит вечеринку эстонский ди-джей Арно К. В завершении этой юбилейной регаты, в 16:00, состоится торжественное награждение участников и победителей регаты, и ее участники отправятся в обратный путь в Эстонию.

Конечно же, и прибытие яхт в Рижский залив, и отправление в обратный путь в Эстонию подарит возможность запечатлеть красивые фотомгновения также на пляжах в Болдерае и Вакарбулли.