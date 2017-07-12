Twitter о Ване Берладине: трагедия, произошедшая из-за равнодушия (1)

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Фото/Facebook/bezvests.lv

Общество | 12 июля 2017 года, 13:08

Тело пропавшего 1 июля в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина вчера вечером было найдено в лесу, сообщила Госполиция. Тело мальчика было обнаружено сегодня примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае. По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

Смерть мальчика, которого искала вся страна, повергла в шок многих, а пользователи Twitter задаются вопросами об ответственности родителей и общества за своих детей.

Научный энтузиаст Вентс Звайгзне спрашивает, есть ли вина родителей в пропаже мальчика.

"В связи с трагическим событием. Можно ли перевозить детей в транспорте без сопровождения взрослых, если ребёнок моложе того возраста, когда надо покупать проездной билет?", - пишет он.

Пользователь твиттера Ингрида указывает, что Ивану нельзя было самому перемещаться на общественном транспорте.

"Если не ошибаюсь, ребенку в возрасте до 7 лет вообще запрещено находиться без взрослых вне дома!", - полагает она.

Продюсер новостной службы LTV, Дагния Неймане считает, что в случившемся можно обвинить мать Ивана.

"Очень жду, когда и какое наказание получит эта женщина, которая чёрт знает где ночью шлялась и пятилетний малыш ушёл один", - пишет она.

В свою очередь, журналистка Винета Визуле не согласна, что вину должны брать на себя родственники.

"Она уже получила самое тяжёлое наказание", - написала Визуле.

Бывший диктор Латвийского радио Мара Кронтале призывает обратить внимание на равнодушное отношение попутчиков Вани.

"Удивительное равнодушие! Один едет в автобусе. Никому никакого дела, никто ничего не спрашивает. Ну а теперь маленького Ивана нашли мертвым в лесных зарослях", - пишет она.

Журналист Томс Зариньш тоже винит попутчиков в происшествии.

"Грустная история про Ивана – это история про равнодушие нашего общества. Ребеночек один едет в бусе – сложно что ли спросить, все ли в порядке?", - спрашивает он.

В то же время, журналист Имантс Фредерикс Озолс указывает на количество людей, принявших участие в поисках.

"То, что Ивана ищут тысячи людей, значит ли это, что не все потеряно? Это значит, что в момент кризиса, сочувствие тысячи людей не компенсирует каждодневное равнодушие двух миллионов", - написал он.

Теле- и радиоведущий Густав Терзенс призывает больше заботиться о детях.

"Оберегайте, любите, балуйте своих детей… Покойся с миром, Иван".

Напомним, что за эти 10 дней в поисках мальчика участвовали более 4000 человек – государственная полиция, национальные вооруженные силы, муниципальная полиция города Лиепаи, государственная пожарно-спасательная служба, волонтерская организация bezvests.lv и добровольцы.

Комментарии 1
varbut.com4 минуты назад
Продюсер новостной службы LTV, Дагния Неймане считает
Бывший диктор Латвийского радио Мара Кронтале призывает
Журналист Томс Зариньш тоже винит
В то же время, журналист Имантс Фредерикс Озолс указывает
Теле- и радиоведущий Густав Терзенс


Не все ли эти типа господа и дамы ранее рассказывали в СМИ и призывали научить детей не подходить к незнакомым людям? Типа педофилы не дремлют
И вот результат. Мальчик побоялся идти к людям, а люди чтоб не быть обвинёнными в педофилии не подошли к мальчику

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