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Фото/Facebook/bezvests.lv

Тело пропавшего 1 июля в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина вчера вечером было найдено в лесу, сообщила Госполиция. Тело мальчика было обнаружено сегодня примерно в 19.00 в зарослях в лесном массиве поселка Дубени в Гробиньском крае. По информации полиции, все свидетельствует о том, что выдвинутая полицией версия о том, что ребенок бродил один и заблудился, оказалась правильной.

Смерть мальчика, которого искала вся страна, повергла в шок многих, а пользователи Twitter задаются вопросами об ответственности родителей и общества за своих детей.

Научный энтузиаст Вентс Звайгзне спрашивает, есть ли вина родителей в пропаже мальчика.

Traģisko notikumu sakarā. Vai bērnus, kuri ir jaunāki par vecumu, kad jāpērk biļete, transportā drīkst pārvadāt bez pieaugušā pavadības? — Vents Zvaigzne (@Vents_Zvaigzne) 11 июля 2017 г.

"В связи с трагическим событием. Можно ли перевозить детей в транспорте без сопровождения взрослых, если ребёнок моложе того возраста, когда надо покупать проездной билет?", - пишет он.

Пользователь твиттера Ингрида указывает, что Ивану нельзя было самому перемещаться на общественном транспорте.

"Если не ошибаюсь, ребенку в возрасте до 7 лет вообще запрещено находиться без взрослых вне дома!", - полагает она.

Продюсер новостной службы LTV, Дагния Неймане считает, что в случившемся можно обвинить мать Ивана.

Ļoti gaidu, kādu sodu saņems tā sieviete, kura velns zin kur bija aizvazājusies pa nakti un 5gadīgais bērniņš viens devās prom...#ivans — Dagne (@DagnijaNeimane) 11 июля 2017 г.

"Очень жду, когда и какое наказание получит эта женщина, которая чёрт знает где ночью шлялась и пятилетний малыш ушёл один", - пишет она.

В свою очередь, журналистка Винета Визуле не согласна, что вину должны брать на себя родственники.

"Она уже получила самое тяжёлое наказание", - написала Визуле.

Бывший диктор Латвийского радио Мара Кронтале призывает обратить внимание на равнодушное отношение попутчиков Вани.

Apbrīnojama vienaldzība! Viens brauc autobusa. Nevienam nekādas daļas, neviens neko nejutā. Nu mazais Ivans atrasts meža brikšņos miris. — Māra Krontāle (@MaraKrontale) 11 июля 2017 г.

"Удивительное равнодушие! Один едет в автобусе. Никому никакого дела, никто ничего не спрашивает. Ну а теперь маленького Ивана нашли мертвым в лесных зарослях", - пишет она.

Журналист Томс Зариньш тоже винит попутчиков в происшествии.

"Грустная история про Ивана – это история про равнодушие нашего общества. Ребеночек один едет в бусе – сложно что ли спросить, все ли в порядке?", - спрашивает он.

В то же время, журналист Имантс Фредерикс Озолс указывает на количество людей, принявших участие в поисках.

Tūkstoši, kas meklē Ivanu, liecina - viss nav zudis? Tas liecina, ka tūkstoši krīzes brīdī nespēj kompensēt divu miljonu vienaldzību ikdienā — Frederiks Ozols (@incaustum) 12 июля 2017 г.

"То, что Ивана ищут тысячи людей, значит ли это, что не все потеряно? Это значит, что в момент кризиса, сочувствие тысячи людей не компенсирует каждодневное равнодушие двух миллионов", - написал он.

Теле- и радиоведущий Густав Терзенс призывает больше заботиться о детях.

Sargiet, mīliet, lolojiet savus bērnus... RIP Ivans. — Gustavs Terzens (@Terzens) 11 июля 2017 г.

"Оберегайте, любите, балуйте своих детей… Покойся с миром, Иван".

Напомним, что за эти 10 дней в поисках мальчика участвовали более 4000 человек – государственная полиция, национальные вооруженные силы, муниципальная полиция города Лиепаи, государственная пожарно-спасательная служба, волонтерская организация bezvests.lv и добровольцы.