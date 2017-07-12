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Приобретая продовольственные товары в течение прошлого года, 37 % респондентов старались покупать в основном продукты от латвийских производителей, 32 % перед покупкой больше внимания уделяли составу продуктов, а 31 % опрошенных приобретали более полезные продукты (с пониженным содержанием жиров, сахара, не содержащие пищевых добавок, красителей, и т. д.), показал опрос о покупательских привычках жителей, проведённый в рамках "Компаса розничной торговли Maxima".

Кроме того, в течение прошлого года покупатели старались пополнить свою продуктовую корзину сезонными продуктами — указали 27 % опрошенных. 21 % респондентов, заметив новый продукт, охотно его покупают, чтобы попробовать, в то время как 23 % редко выбирают новые продукты или торговые марки. Как признают 17 % респондентов, в течение прошлого года они приобретали только товары первой необходимости; в свою очередь, у 16 % опрошенных покупательские привычки не изменились. Только 4 % респондентов признали, что в последнее время чаще покупали более дорогие продукты, так как считают, что они качественнее.

Почти все упомянутые утверждения более характерны для женщин, чем для мужчин. Мужчины более открыты в отношении технологических инноваций, например, к использованию касс самообслуживания или мобильных приложений. Также мужчины более консервативны в выборе покупок.