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Россия отказала латвийскому продюсеру Юрису Миллерсу в предоставлении визы, так как он внесен в "черный список". Об этом сообщил в социальной сети Facebook сам Миллерс.

"Вчера получил известия, о которых не знаю – смеяться, плакать или гордиться", - написал Миллерс.

"Российское посольство мне отказало в предоставлении визы, так как я внесен в российский "черный список", в котором согласно ранее опубликованной информации в СМИ внесен также внесены Алвис Херманис, Солвита Аболтиня, Инесе Вайдере, Артис Пабрикс, Янис Майзитис и другие".

Продюсер указал, что в России был неоднократно, чтобы освещать культурные мероприятия, а также в свое время визит президента Вайры Вике-Фрейберги.

"Никогда не нарушил законы этой страны, поэтому внесение меня в "черный список" вызывает много вопросов, нежели ответов", - указал в Facebook Миллерс.

"Неужели Россия оценила мою профессиональную деятельность и включила в этот список, как ответ на включение Иосифа Кобзона в «черный список» Латвии? Если так – я являюсь жертвой официальных европейских санкций против Росси", - написал Миллерс.

Миллерс также пояснил, что планировал в России посетить родственницу. В ближайшее время намеревался посетить Красноярск, живущую в Сибири родственницу, которая будучи ребенком была в 1941 году была репрессирована и и после каторги больше никогда не возвращалась в Латвию.

"Если учитывать ее почтенный возраст – 86 лет, мне остается только надеяться, что у дипломатов осталась еще какая-то человечность и это решение России будет изменено, однако этого не возможно будет добиться без вмешательства Раймонда Вейониса и Эдгара Ринкевича. Господа – в ваших руках показать, насколько Вы заступаетесь за интересы граждан Латвии", - написал Миллерс.

Юрис Миллерс является продюсером мюзикла "Цукурс. Герберт Цукурс". Как сказал в 2014 году Миллерс в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom, нельзя утверждать, что авиатор Герберт Цукурс был нацистским преступником, поскольку юридически его вина пока не доказана.

"Моя цель, как продюсера, достичь того, чтобы все заинтересованные страны – Латвия, Израиль, Россия, Германия сошлись во мнении, что необходимо юридически поставить точку в судьбе Герберта Цукурса. Для одних – он неосужденный участник холокоста. Для других – спасатель евреев, который во время холокоста прятал как минимум четырех евреев, рискуя своей жизнью. Это вопросы, на которые должен ответить суд", - сказал Миллерс.

Как уже сообщалось, в 2006-м году Генеральная прокуратура Латвии начала криминальный процесс о массовом уничтожении еврейского гражданского населения на территории Латвии во время Второй мировой войны по статье 71 уголовного закона. В этом криминальном процессе расследуется также деятельность Цукурса во вспомогательной Полиции безопасности Латвии службе Немецкой безопасности или так называемой команде Арайса под командованием Виктора Арайса.