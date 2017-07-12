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Оценив нынешнюю ситуацию и необходимость в срочном решении вопросов в сфере здравоохранения, министр здравоохранения отменила свой отпуск, рассказала представитель Минздрава Агнесе Заране.

По ее словам, в конце минувшей недели Чакша направила письмо премьер-министру Марису Кучинскису с просбой отменить ранее заявленный отпуск с 11 по 21 июля.

Во время сегодняшней встречи министру здравоохранения Анде Чакше, премьер-министру Марису Кучинскису и президенту Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде не удалось достичь договоренности о прекращении забастовки.

Как сообщил журналистам премьер, правительство не смогло договориться с врачами об увеличении суммы капитации для содержания практик, и этот вопрос будет передан на рассмотрение стратегическому совету по здравоохранению.

Глава Минздрава и премьер не поддерживают повышение суммы капитации. Стороны сумели договориться по всем остальным требованиям семейных врачей, в том числе принято решение на время отложить пересмотр тарифов на медицинские манипуляции.