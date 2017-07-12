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В семье пропавшего без вести и спустя 10 дней найденного мертвым Ивана Берладина растут еще дети, информировала руководитель отдела маркетинга и общественных отношений самоуправления Лиепаи Зита Лаздане.

Он не стала комментировать, какого возраста и сколько детей воспитываются в семье, однако подтвердила, что более чем один.

Лаздане подтвердила, что ответственные структуры самоуправления оценят, способна ли семья заботиться о детях. Этим будут заниматься специалисты самоуправления, Социальная служба и сиротский суд.

По словам Лаздане будет делаться все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Сегодня представители самоуправления встретятся с семьей погибшего мальчика, которой будет предоставлена психологическая помощь.

Самоуправление также обеспечит финансовую помощь в организации похорон ребенка.

Ранее в сиротском суде рассказали, что семья Ивана Берладина не находилась в поле зрения сиротского суда, но соцработники стали работать с семьей в мае 2017 года.

Как сообщалось, в память о погибшем Ване Берладине в Свято-Никольском кафедральном соборе в Каросте сегодня состоялся молебен. Все, кто хотел помянуть Ваню, могли прийти в храм и поставить свечку за его упокой.

Лиепайское самоуправление выразило соболезнования семье мальчика и всем, кто в эти дни участвовал в его поисках. Городские власти обеспечат семье Вани необходимую социальную и психологическую помощь. Также самоуправление выражает благодарность Государственной полиции, Национальным вооруженным силам, муниципальной полиции, Государственной пожарно-спасательной службе, волонтерам организации bezvests.lv и каждому, кто участвовал в поисках Вани.

Как сообщалось, пятилетний Ваня пропал 1 июля. Вчера его тело было обнаружено в лесу возле поселка Дубени Гробиньской волости. В течение 10 дней в поисках мальчика участвовало более 4 тыс. человек.

Расследование дела продолжается.

фото liepajniekiem.lv