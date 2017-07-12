В Рижском зоопарке построят "Африканскую саванну"
Общество | 12 июля 2017 года, 19:27
Департамент городского развития Рижской думы подписал договор с объединением BBA un Tilts о строительстве масштабной экспозиции "Африканская саванна" в Рижском зоопарке.
Проект «Африканская саванна» предусматривает создание новой экспозиции животных на площади 3000 кв. метров рядом с уже существующим Домом жирафов. Проект был начат еще в 2007 году, когда был построен Дом жирафов.
Расходы на строительство запланированы в объеме 2,88 млн евро. Строительный комплекс планируется сдать в эксплуатацию в середине 2018 года.
Источник: riga.lv