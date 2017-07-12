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11 июля коло 18:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию, что на одной из остановок в Межциемсе находится пьяный мужчина с маленьким ребенком. На место незамедлительно отправился экипаж, который встретил этого нетрезвого мужчина с ребенком примерно шести лет.

Полицейские связались с матерью мальчика, которая подтвердила, что попросила отца за ним присмотреть. Во время разговора нетрезвый мужчина выкрикивал оскорбления.

Мужчину задержали и отвезли в дежурную часть, где составили протокол о мелком хулиганстве и выписали штраф в размере 70 евро. Ребенок уехал домой с мамой.

Вечером этого же дня, около 23:00, РМП получила информацию о нетрезвых родителях трехлетнего ребенка в Ильгюциемсе. На место отправился экипаж, которые встретил компанию с маленьким ребенком. Когда люди увидели полицию, то стали нервничать, а одна женщина схватила ребенка и вбежала с здание. Полицейские ее догнали. Дама пояснила, что приехала к друзьям отпраздновать день рождения.

Во время разговора от женщины исходил запах алкоголя, проверка показала 2,5 промилле. В этой компании все были пьяны, кричали, сыпали оскорблениями.

В помещениях, где до приезда полиции находился ребенок, воняло мочой и фекалиями. Ребенок был в грязной одежде и неприятно пах.

Чтобы убедиться, что с малышом все в порядке, на место вызвали Службу неотложной медицинской помощи. Медики осмотрели мальчика и пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Женщина сказала, что пока она не протрезвеет, о ее сыне может позаботиться бабушка, с которой полицейские сразу же связались. Пожилая женщина согласилась забрать внука.

В это же время другой экипаж Рижской муниципальной полиции был на вызове, связанном с детьми. Вызов поступил от коллег из Государственной полиции, которые рассказали, что получили информацию о мальчике, который звал на помощь из окна третьего этажа. Выяснилось, что женщина оставила детей пяти и полутора лет одних дома. Полицейские уговорили мальчиков не стоять у открытого окна и пойти в комнату.

К полицейским подошла соседка, которая дала им номер отца малышей. Полицейские до него дозвонились и выяснили, что он проживает отдельно. Мужчина пообещал приехать в течение часа.

С учетом, что детям не требовалась медпомощь, полицейские дождались отца. До матери дозвониться не получалось. Но когда женщина наконец сняла трубку, то сообщила, что скоро будет дома.Мальчики жили в хороших условиях. Женщина рассказала, что поехала с новым другом погулять у моря, полагая, что пятилетний сын способен позаботиться о младшей сестре.

Во всех случаях материалы дела переданы отделу детских правонарушений РМП.

Источник: riga.lv