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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) уже шестой год подряд организует мероприятие "Ночь техосмотра", предлагая возможность бесплатной диагностики автомобилей в Цесисе, Резекне, Тукумсе и Риге.

В CSDD отмечают, что водители оценили данное мероприятие. Об этом свидетельствуют цифрамы: за пять лет проверены 6500 автомобилей. Кроме того, данная инициатива позволяет получить объективную оценку о состоянии транспортного средства.

В этом году "Ночь техосмотра" состоится 5 августа в Цесисе, 12 августа в Резекне, 19 августа в Тукумсе и 26 августа в Риге.

Чтобы принять участие в "Ночи техосмотра", требуется предварительная запись. Это можно сделать в отделении CSDD в конкретном городе за 10 дней до мероприятия или же на портале e.csdd.lv.

В Риге вводить систему предварительной записи не планируется.