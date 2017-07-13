Синоптики: будут ливни, грозы, град и шквалистый ветер (5)
Общество | 13 июля 2017 года, 07:50
Сегодня, 13 июля, дождевые облака из западной части Латвии переместятся в центральную и восточную части страны. Во многих местах ожидаются ливни с грозами, предупреждают синоптики.
Во время гроз местами также ожидается град и сильный порывистый ветер. В середине дня на западе Латвии ожидается +13..+18, а в восточной части воздух прогреется до +25 градусов.
В Риге будет облачно, ожидаются ливни, возможны грозы. Умеренный юго-восточный ветер сменится на сильный северо-западный ветер порывами до 17 м/с. Днем температура воздуха понизится до +14..+15 градусов.
Атмосферное давление будет 752-755 мм ртутного столба, днем в Курземе давление будет повышаться.
Ура
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За то этим летом, некоторые наши кадры, новыи стиль одежды придумали. Шорты с курткои.
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Cesno nibudut dazdi
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