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Сегодня, 13 июля, дождевые облака из западной части Латвии переместятся в центральную и восточную части страны. Во многих местах ожидаются ливни с грозами, предупреждают синоптики.

Во время гроз местами также ожидается град и сильный порывистый ветер. В середине дня на западе Латвии ожидается +13..+18, а в восточной части воздух прогреется до +25 градусов.

В Риге будет облачно, ожидаются ливни, возможны грозы. Умеренный юго-восточный ветер сменится на сильный северо-западный ветер порывами до 17 м/с. Днем температура воздуха понизится до +14..+15 градусов.

Атмосферное давление будет 752-755 мм ртутного столба, днем в Курземе давление будет повышаться.