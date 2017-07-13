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На официальной странице НАТО в Twitter опубликован трейлер фильма на английском языке "Лесные братья. Битва за Балтию" о том, как национальные партизаны боролись за независимость Балтийских стран против СССР.

"Это история о Лесных братьях, которые сражались с советской армией за свою родину после Второй мировой войны", - передается в сообщении.

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO — NATO (@NATO) 11 июля 2017 г.

В анонсе видео рассказывается о событиях 1946 года, когда латышские "лесные братья" сразились с отрядом из пяти сотен советских военных.

Лесные братья — неофициальное наименование вооружённых национально-освободительных сил, действовавших в 1940-е — 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии — и выступавших против советской власти, за восстановление государственной независимости этих республик.