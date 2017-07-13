НАТО прославляет борьбу "лесных братьев"с армией СССР (31)

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Общество | 13 июля 2017 года, 08:28

На официальной странице НАТО в Twitter опубликован трейлер фильма на английском языке "Лесные братья. Битва за Балтию" о том, как национальные партизаны боролись за независимость Балтийских стран против СССР.

"Это история о Лесных братьях, которые сражались с советской армией за свою родину после Второй мировой войны", - передается в сообщении.

В анонсе видео рассказывается о событиях 1946 года, когда латышские "лесные братья" сразились с отрядом из пяти сотен советских военных.

Лесные братья — неофициальное наименование вооружённых национально-освободительных сил, действовавших в 1940-е — 1950-е годы на территории прибалтийских республик СССР — Литвы, Латвии и Эстонии — и выступавших против советской власти, за восстановление государственной независимости этих республик.

Комментарии 31
каджич2 часа назад
Логично.это же братаны Запада.сидевшие на игле Англии и США.в период противостояния систем.Каких только отморозков они не поддерживали.даже бывших палачей.полицаев и озверевших эсэсовцев.
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Зина1 час назад
АнглоССаксы традиционно создавали и поддерживали террористические антинародные формирования. Болезнь прогрессирует.
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----1 час назад
Смотря.как понимать.правильным было бы-банда.скрывающихся от правосудия за преступления против человечества.терроризирует местное население и убивает латышей.цыган и т.д.и подрывает мирную жизнь латвийцев.грабя.насилуя на дорогах.
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