На официальной странице НАТО в Twitter опубликован трейлер фильма на английском языке "Лесные братья. Битва за Балтию" о том, как национальные партизаны боролись за независимость Балтийских стран против СССР.

"Это история о Лесных братьях, которые сражались с советской армией за свою родину после Второй мировой войны", - передается в сообщении.

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO