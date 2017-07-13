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Туристический сервис сервиса OneTwoTrip составил топ-5 городов, которые российские туристы предпочитают для коротких поездок, сообщает Lenta.ru.

Лидирует по востребованности в данном плане Минск. Средняя стоимость авиабилета составила 10,1 тысячи рублей, проживания — 3,5 тысячи рублей в сутки.

Киев оказался вторым по популярности у россиян направлением для коротких путешествий на два-три дня. Об этом эксперты туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Замыкает тройку Тбилиси с расценками в 15,3 тысячи рублей за перелет и три тысячи рублей за сутки в отеле.

В топ-5 также вошли Рига и Париж.

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав информацию о забронированных авиабилетах и номерах в отелях за период с июня 2016 года по июнь 2017-го.

Среди внутренних направлений для короткого отдыха россиян лидирует Москва. На втором месте находится Сочи. В тройку также попал Санкт-Петербург. В пятерку российского рейтинга также были включены Калининград и Краснодар.