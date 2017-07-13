В магазинах Латвии все пластиковые пакеты станут платными (3)
Общество | 13 июля 2017 года, 10:21
Согласно директиве ЕС, странам-участницам союза придется уменьшить использование полиэтиленовых пакетов для покупок. Международные законодательные нормы предусматривают повышение налогов на различные виды пластмассы. Об этом сообщает Leta.lv/es.
Предприниматели полагают, что люди все чаще будут отправляться в магазины со своими сумками для покупок, а использование полиэтиленовых пакетов постепенно сократится.
Директива предусматривает, что к 31 декабря 2019 года годовое потребление пластиковых пакетов для покупок не должно превышать 90 штук в год на человека, а к 31 декабря 2025 года - 40 пакетов.
Также страны ЕС до 31 декабря 2018 года должны обеспечить, чтобы пластиковые пакеты для покупок в магазинах практически не выдавались бесплатно.
10 центов за один будущии маленькии мусорный пакет, это уже дорого. Выдаваите бесплатные бумажные.
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так они давно платные
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Уже не знают чего придумать,как с чего можно с народа баблос трясти!С такими темпами,скоро что-бы просто зайти в магазин,надо будет деньги в начале за вход заплатить будетСовсем уже берега попутали!
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