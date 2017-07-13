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Сегодня утром, 13 июля, на бульваре Калпака, напротив здания Генеральной прокуратуры, около ста человек требовали отставки генпрокурора Латвии Эрика Калнмейерса.

Участники пикета держали в руках плакаты: "Kalnmeieram nav laika" и "Korupcija ir vēzis". Также протестующие собирали подписи за вотум недоверия Калнмейерсу.

К пикету присоединились и члены "Новой консервативной партии", депутаты Рижской думы Юрис Юрашс и Юта Стрике, которые держали плакат с надписью " Prom".

Протест проходил напротив здания Генпрокуратуры и находящейся по соседству гостиницы Rīdzene, где проходили так называемые "переговоры олигархов".