Более ста пикетчиков требуют отставки генпрокурора (3)
Общество | 13 июля 2017 года, 11:01
Сегодня утром, 13 июля, на бульваре Калпака, напротив здания Генеральной прокуратуры, около ста человек требовали отставки генпрокурора Латвии Эрика Калнмейерса.
Участники пикета держали в руках плакаты: "Kalnmeieram nav laika" и "Korupcija ir vēzis". Также протестующие собирали подписи за вотум недоверия Калнмейерсу.
К пикету присоединились и члены "Новой консервативной партии", депутаты Рижской думы Юрис Юрашс и Юта Стрике, которые держали плакат с надписью " Prom".
Протест проходил напротив здания Генпрокуратуры и находящейся по соседству гостиницы Rīdzene, где проходили так называемые "переговоры олигархов".
Почти вся страна требует отставки идиота Шадурскиса!И толку с этого?!
19
Ответить
заказное,даже костюмы пошили...
4
Ответить
Где у нас прокурор ?
Ответить