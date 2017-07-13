Видео из соцсетей: по Вецмилгравису гуляет лось ( )

8 Общество | Сегодня, 13 июля, утром в группе "Вецмилгравис" в Facebook один из пользователей разместил видеоролик, в котором можно увидеть, как по улице Рупницас разгуливает лось, а его преследует полицейская машина.

Это не первый случай, когда дикие животные заходят в населенные пункты. Это связано с тем, что в начале лета у лосей появляется новое потомство, а подросший молодняк уходит из семьи, рассказал в интервью радио Baltkom председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харалд Баравикс.

Также в этом виновата все возрастающая урбанизация - человек осваивает территории, которые раньше принадлежали животным и те пытаются найти новые места обитания.

Как писал Mixnews, совсем недавно в Риге уже поймали одного лося, а в Вентспилс этот крупнейший представитель семейства оленевых Латвии наведался на Лиго.