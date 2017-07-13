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Министерство образования и науки (МОН) предлагает установить более ранний возраст начала обучения в школе, чтобы дети могли начинать учебу в первом классе уже с шестилетнего возраста.

При этом учебную программу в первом классе смогут реализовать только те общеобразовательные учебные заведения, которые обеспечат шестилетним детям необходимые условия и подготовленных для этой работы педагогов.

Подготовленные МОН поправки к закону о всеобщем образовании предусматривают возможность обучения детей в школе с шести лет уже с 1 сентября 2018 года.

МОН уже выступало с таким предложением в сентябре прошлого года, но поддержки оно тогда не получило.

Одобренный на совещании госсекретарей министерств и усовершенствованный законопроект устанавливает обязательное дошкольное обучение детей на протяжении одного года и обязательное начало получения основного образования с шестилетнего возраста с сохранением для родителей детей возможности в случае обоснованной необходимости отложить его на год.

Действующие сейчас нормативные акты устанавливают обязательно освоение программы дошкольного образования с пяти лет на протяжении двух лет.

Для оценки возможностей введения всеобщего школьного образования детей с шестилетнего возраста рабочая группа Государственного центра содержания образования (ГЦСО) еще в 2009-2011 гг. реализовала пилотный проект. Его главные выводы - содержание интегрированной программы обучения шестилетних детей в целом соответствует особенностям восприятия и способностям детей.

ГЦСО планирует опробовать содержание программы обучения как пилотный проект в 80 школах.

По мнению МОН, аргументом в пользу начала учебы с шестилетнего возраста является и то, что на ступени среднего образования у более старших детей пропадает мотивация учиться, психологически они уже не соответствуют организованному в общеобразовательных школах учебному процессу, у них появляются другие жизненные приоритеты.

МОН уверено, что более раннее начало основного образования при наличии профессиональной работы педагогов положительно повлияет на развитие детей и компенсирует недостаток условий для развития, если их не в состоянии дать семья.