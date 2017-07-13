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Спорные поправки к закону о кредитных учреждениях, возвращенные президентом Раймондом Вейонисом парламенту на пересмотр, будут без изменений вновь переданы на утверждение в Сейм. Такое решение сегодня, 13 июля, приняла бюджетная комиссия парламента.

Свое решение комиссия обосновала тем, что больше нет обстоятельств, которые существовали в момент рассмотрения Сеймом данных поправок, а именно, предстояло назначить администратора Trasta komercbanka.

Планируется, что закон вступит в силу на следующий день после провозглашения.

Президент 16 июня вернул спорные поправки на пересмотр, указав, что процесс их принятия вызывает опасения по поводу подлинных целей отдельных норм. Положительно оценивая усовершенствование регулирования процесса неплатежеспособности и практики его применения, президент указывал, что разработка отдельных связанных с предотвращением конфликта интересов норм вкупе с процессом ликвидации Trasta komercbanka вызывает подозрения в желании повлиять на конкретные процессы.

Поправки существенно сужают круг потенциальных кандидатов в ликвидаторы и администраторы кредитных учреждений и ограничивают возможности найти наилучшего кандидата, поэтому обоснование необходимости спорных норм непонятно, заявил Вейонис.