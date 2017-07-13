Ваню Берладина похоронят завтра в Лиепае (3)

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Общество | 13 июля 2017 года, 14:58

Ивана Берладина, тело которого после десятидневных поисков нашли в лесу около Дубени, похоронят завтра, 14 июля, в 15:00 в Лиепае, на Тосмарском кладбище, недалеко от дома, где он жил.

Вчера в Свято-Никольском морском соборе Лиепаи прошел молебен в память о Ване. Весь день храм был открыт для всех, кто хотел поставить в память о мальчике свечку.

Пользователь Facebook Gints Eisters опубликовал несколько видеороликов, снятых в Лиепае, около дома на улице Павилостас, где жил мальчик. На кадрах видно, как большое количество жителей города в память о погибшем ребенке запускают в небо воздушные шары и китайские фонарики.

Напомним, ребенок пропал 1 июля, однако мать сообщила в полицию об исчезновении сына только 2 июля. В поисках ребенка, которые длились 10 дней, участвовала полиция, спасатели, земессарги, военнослужащие. Ваню помогали искать тысячи добровольцев.

Тело Вани обнаружили в лесу под Дубени вечером 11 июля. Причины его смерти устанавливает экспертиза.

Комментарии 3
Патриот 28 минут назад
Слов нет...............!
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Класс!17 минут назад
Главное, чтобы Его маму никто не сожрал с потрохами от "большой любви и скорби" к Этому мальчику; как Тут многие писали, о Том, как сильно Её презирают и ненавидят. Я думаю, Ей сейчас тяжелее всего, поэтому будьте в здравом рассудке, люди, которые пойдут на похороны завтра. А Вас будет очень много, Я чую. У Меня даже Такое ощущение, что ещё ни у Кого в Лиэпае не было столь масштабных похорон, которые будут завтра... Не удивлюсь, если и памятник Ему поставят в центре города... Чтобы другим людям не повадно было не прослеживать Своих детей во внимании и воспитании.
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Наталья23 минуты назад
Причины его смерти устанавливает экспертиза. Ждём...
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