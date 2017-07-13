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Ивана Берладина, тело которого после десятидневных поисков нашли в лесу около Дубени, похоронят завтра, 14 июля, в 15:00 в Лиепае, на Тосмарском кладбище, недалеко от дома, где он жил.

Вчера в Свято-Никольском морском соборе Лиепаи прошел молебен в память о Ване. Весь день храм был открыт для всех, кто хотел поставить в память о мальчике свечку.

Пользователь Facebook Gints Eisters опубликовал несколько видеороликов, снятых в Лиепае, около дома на улице Павилостас, где жил мальчик. На кадрах видно, как большое количество жителей города в память о погибшем ребенке запускают в небо воздушные шары и китайские фонарики.

Напомним, ребенок пропал 1 июля, однако мать сообщила в полицию об исчезновении сына только 2 июля. В поисках ребенка, которые длились 10 дней, участвовала полиция, спасатели, земессарги, военнослужащие. Ваню помогали искать тысячи добровольцев.

Тело Вани обнаружили в лесу под Дубени вечером 11 июля. Причины его смерти устанавливает экспертиза.