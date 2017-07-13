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Приложение для смартфонов Mix Media Radio, которое дает возможность слушать радиостанции нашей группы в любом месте земного шара, расширило свои функции: теперь нас можно не только слушать в прямом эфире, но и звонить в студию, а также получать информацию о композициях, которые звучат в прямом эфире.

Пока обновления доступны только телефонам с системой Android, но в ближайшее время модификация будет доступна и для iOS.

Теперь слушателям не обязательно запоминать номера прямого эфира радиостанций Baltkom и Mix FM, а достаточно просто нажать кнопку “позвонить в эфир”, которая расположена рядом с логотипом выбранной вами радиостанции. Это очень упрощает процесс коммуникации, поскольку далеко не у всех есть возможность записать номера телефонов прямого эфира, которые ведущие произносят во время программ.

Слушая интерактивные программы на радио теперь для связи со студией достаточно сделать всего один клик. Таким образом разработчики приложения остаются верны своему принципу: оно должно быть максимально простым в использовании, но при этом удобным и функциональным.

Показ исполняемых в эфире композиций же, в свою очередь, позволит слушателям быть в курсе того, как называется то или иное музыкальное произведение, которое в данный момент звучит в эфире.

Чтобы скачать приложение напишите в окошке поиска в Play Market (для Android) или App Store (для IOS) его название - Mix Media Radio и загрузите его себе на телефон.