Общество |

Во время гидравлической проверки теплосетей на следующей неделе, 18 и 19 июля, в Вецмилгрависе и Болдерае клиенты Rīgas siltums не будут получать горячую воду, информирует предприятие.

Чтобы в случае обнаружения повреждений в окружающую среду не попал горячий теплоноситель, перед гидравлической проверкой его остужают до +45 градусов. Поэтому температура горячей воды в кранах начинает снижаться вечером предыдущего дня.

Во время проверки теплосети являются объектом повышенной опасности.

Предприятие Rīgas siltums просит жителей незамедлительно сообщать об утечках в теплосетях во время гидравлической проверки, если таковые будут, позвонив на круглосуточный бесплатный телефон Службы помощи клиентам по телефону 80 0000 90.

Rīgas siltums приносит извинения за доставляемые неудобства.