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Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ) получила предложение Министерства здравоохранения об увеличении суммы капитации, сообщила президент ЛАСВ Сармите Вейде.

Забастовочный комитет планирует сегодня рассмотреть это предложение и дать Минздраву ответ. "Забастовка пока продолжится", - подчеркнула Вейде.

Минздрав предлагает обеспечить увеличение суммы капитации семейным врачам, включив в нее новый раздел качества. Это предложение сегодня обсуждалось на заседании стратегического совета по здравоохранению. Как сообщила журналистам после заседания совета министр здравоохранения Анда Чакша, на эти цели можно было бы выделить около 2 млн евро дополнительно к предусмотренным на повышение зарплат медикам в 2018 году 80 млн евро.

Вейде сказала, что как только забастовочный комитет получит предложение Минздрава, он решит, как действовать дальше.

Сама Вейде не поддерживает предложение Минздрава, так как выполнение критериев качества дает врачам возможность дополнительно на этом заработать. ЛАСВ считает, что критерии качества следует отделить от капитационных денег, как это сделано во всех европейских странах, и увеличить сумму капитации на 30% за основную работу.

К тому же выполнение критериев качества в Латвии и сейчас является обязательным, и те, кто их не выполняет, не получают дополнительного финансирования, добавила она.

Как сообщалось, сегодня в Министерстве здравоохранения состоялось заседание стратегического совета, на котором решался вопрос о возможности выполнить требования ЛАСВ в 2018 году на 30% увеличить сумму капитации.

Во время вчерашней встречи министру здравоохранения Анде Чакше, премьер-министру Марису Кучинскису и президенту ЛАСВ Сармите Вейде не удалось достичь договоренности о прекращении забастовки. Правительство не смогло договориться с врачами об увеличении суммы капитации для содержания практик, и этот вопрос был передан на рассмотрение стратегическому совету по здравоохранению.

Глава Минздрава и премьер не поддерживают повышение суммы капитации. Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков. Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.