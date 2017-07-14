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Возможности престижной карьеры в Национальных вооруженных силах, бесплатное образование, зарплата от 780 евро на руки, страхование здоровья и другие преимущества не прельщают латвийцев идти в профессиональную армию.

Газета NRA сообщает, что в прошлом году армия планировала рекрутировать 700 солдат, однако смогла привлечь только 600 человек. А на этот год планы еще более амбициозные – привлечь 828 молодых людей.

Руководитель центра рекрутирования и отбора капитан Рихард Розенбаум считает это трудной задачей, поскольку все работодатели борются за новых рабочих. И армия конкурирует не только с другими силовыми структурами, но и с частным сектором, а также зарубежными коммерсантами, которые тоже «охотятся» за выпускниками средних школ.

У вооруженных сил при этом довольно высокие требования к физическим возможностям молодых людей, к их здоровью и биографии. И каждый год порядка 60% кандидатов приходится отсеивать.

В течение первого полугодия было получено порядка 700 заявок. И, по мнению специалиста, результат мог бы быть и лучше – с учетом того, насколько активно армия популяризует воинскую службу.