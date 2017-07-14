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Солнечные и жаркие выходные в Латвии прогнозирует Центр среды, геологии и метеорологии. Начало следующей недели будет дождливым, однако к середине недели прояснится и потеплеет.

Сегодня, 14 июля, погоду над западной и центральной областями Латвии определяет зона высокого давления, поэтому небо прояснилось. Лишь во второй половине дня сформируются кучевые облака и местами может пролиться дождь.

Что же касается восточных районов, то там по-прежнему погоду определяет циклон, поэтому небо плотно затянуто тучами и время от времени идет дождь. В западной и центральной областях Латвии воздух прогреется до +21 градуса, а на востоке термометры не покажут выше +16.

На выходных осадки ожидаются только в самых восточных районах Латвии. На остальной территории страны осадков не ожидается. Только в Курземе возможны кроатковременные дожди.

Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха днем будет в пределах +16..+21 градусов. Ночами может холодать до +10 градусов.

Понедельник следующей недели ожидается дождливым, а в середине недели станет теплее – до +25 градусов днем.