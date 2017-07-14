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Фото/w4racing.com

В предстоящие выходные, 15 и 16 июля в Риге пройдет Чемпионат мира по классу моторных лодок RIB, который включен в календарь мероприятий Международной федерации водно-моторного спорта, информирует официальный портал Рижской думы riga.lv.

Формат соревнований – десятичасовое мероприятие на выдержку. На трассу выйдет 20 лодок во главе с пилотами из 11 стран.

В первый день соревнований, 15 июля, пройдут тренировки, а на следующий день – соревнования.

В субботу, 15 июля, желающих посмотреть на подготовку ждут с 16:00 до 19:00 (заплывы будут происходить между Вантовым и Железнодорожным мостами).

В воскресенье, 16 июля – с 10:00 до 20:00.

Кроме того, для рижан и гостей города организаторы обещают различные интересные мероприятия.