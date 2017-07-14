Общество |

Забастовочный комитет семейных врачей направил Министерству здравоохранения ответные предложения на полученное вчера письмо с предложением увеличить сумму капитации, включив в нее новый раздел качества, сообщила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Забастовка продолжится, пока не будет достигнуто соглашение о выполнении требований семейных врачей, подчеркнула она.

В полученном от Минздрава письме уточнены все пункты, по которым было достигнуто соглашение, а также финансирование, которое будет доступно семейным врачам на увеличение суммы капитации.

Как пояснила Вейде, премьер-министр Марис Кучинскис обещал, что на увеличение суммы капитации будет доступно 5 млн евро, выделение финансирования на увеличение суммы капитации вчера поддержал также стратегический совет по здравоохранению.

Если на выполнение критериев качества министр здравоохранения Анда Чакша предусмотрела дополнительно 2 млн евро, то семейные врачи готовы работать над этими критериями, чтобы они действительно были направлены на повышение качества, а не количества, отметила Вейде.

Как сообщалось, вчера в Министерстве здравоохранения состоялось заседание стратегического совета, на котором решался вопрос о возможности выполнить требования ЛАСВ в 2018 году на 30% увеличить сумму капитации.

Минздрав предлагает обеспечить увеличение суммы капитации семейным врачам, включив в нее новый раздел качества. Это предложение 13 июля обсуждалось на заседании стратегического совета по здравоохранению. Как сообщила журналистам после заседания совета министр здравоохранения Анда Чакша, на эти цели можно было бы выделить около 2 млн евро дополнительно к предусмотренным на повышение зарплат медикам в 2018 году 80 млн евро.

Во время состоявшейся 12 июля встречи министру здравоохранения Анде Чакше, премьер-министру Марису Кучинскису и президенту ЛАСВ Сармите Вейде не удалось достичь договоренности о прекращении забастовки. Правительство не смогло договориться с врачами об увеличении суммы капитации для содержания практик, и этот вопрос был передан на рассмотрение стратегическому совету по здравоохранению.

Глава Минздрава и премьер не поддерживают повышение суммы капитации. Забастовка врачей началась 3 июля, в ней участвуют более 600 медиков. Одним из требований семейных врачей является увеличение суммы капитации на 30%, в свою очередь Министерство здравоохранения предложило увеличить включенную в нее зарплату врачей, но медики с этим не согласны. Также позиции Минздрава и врачей расходятся по вопросу о реформе, которая предусматривает создание совместных практик.