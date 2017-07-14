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Величайшее событие европейского пляжного волейбола – финал чемпионата Европы – впервые пройдет в Латвии, точнее, в Юрмале, где с 16 по 20 августа состоятся битвы за призы европейского чемпионата.

Предлагаем посмотреть только что снятый рекламный видеоролик к финалу чемпионата Европы с участием ведущих пляжных волейболистов мира – Александра Самойлова и Яниса Шмединьша, а также чемпионок Европы прошлого года в категории U22 – Лауры Граудини и Анастасии Кравченок.

В ролике особо подчеркнуты уникальное место проведения соревнований – природный песчаный пляж – и сила, возникающая, когда природа вдохновляет.

Идея этого видео состоит в том, чтобы показать и особо подчеркнуть, что финал чемпионата Европы по пляжному волейболу CEV 2017 вдохновлен именно природой. Игры других этапов чемпионата, как правило, проводятся на искусственных площадках в крупнейших метрополиях Европы, а в Юрмале, напротив, спортсмены будут соревноваться на естественном приморском пляже, черпая вдохновение у соседнего соснового леса, моря и самого настоящего пляжного песка.

Спортсмены-юрмальчане неопровержимо доказали: когда энергия природы сочетается с целеустремленностью, упорством и тяжким трудом на тренировках, можно пробивать подачи и атакующие удары быстрее и мощнее, а также прыгать выше всех остальных.

Все матчи с участием элиты европейского пляжного волейбола на песчаных площадках можно будет увидеть лично с 16 августа, причем в первые два дня соревнований, когда состоятся групповые игры, их посещение будет бесплатным.

Билеты можно приобрести на сайте www.bezrindas.lv. Плата за посещение игр на выбывание (в пятницу, 18 августа) – 10 EUR, на 1/8, четвертьфиналы и полуфиналы (в субботу, 19 августа) – 15 EUR, а на воскресные игры (20 августа), когда состоятся главные битвы за звания чемпионов Европы, – 20 EUR.

О финале чемпионата Европы по пляжному волейболу CEV

Финал чемпионата Европы по пляжному волейболу CEV состоится с 16 по 20 августа в центре юрмальского пляжа – в Майори.

Он включен в официальный календарь соревнований по пляжному волейболу 2017 года и международную турнирную систему Международной волейбольной федерации (FIVB). Это будет турнир по пляжному волейболу на самом высоком уровне из когда-либо организованных в Латвии.

За титул чемпионов Европы сразятся 32 ведущих в рейтинге мужских и женских дуэта волейболистов. Финал чемпионата Европы по пляжному волейболу CEV организует Латвийская федерация волейбола при поддержке со стороны государства и Юрмальского самоуправления. К финалу ЧЕ в центре юрмальского пляжа будут обустроены шесть площадок для пляжного волейбола – четыре для игр и две для разогрева. Финальные игры состоятся на центральном стадионе, который будет построен специально для соревнований, он вместит более 3000 зрителей.