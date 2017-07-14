Общество |

В Залениекской волости, что в Елгавском краю, заасфальтирован примерно километровый участок дороги. До и после него путь на Тервете состоит из сплошных ям. Но оказалось, государство или муниципальные власти к этому ремонту никакого отношения не имеют - грунтовку за собственные деньги заасфальтировал местный бизнесмен, сообщает портал Rus.lsm.lv со ссылкой на Latvijas radio.

В Latvijas Valsts ceļi говорят, частные лица могут улучшать дорогу, но такие случаи редки.

Трасса Р95 от Елгавы до Залениеки и дальше на Тервете. По ней хоть как-то можно ехать до поселка Свете, где проезжую часть укладывали еще в советские времена, хотя дорога вся в ямах и заплатках. Дальше для государственного бюджета дорога слишком широкая, потому асфальта нет – ему на смену приходят ямы, колдобины, в сухое время – пыль, во время дождей – настоящие потоки воды, поскольку обочины высотой сантиметров в 10 не позволяют воде покинуть проезжую часть. Те, кому хоть как-то жаль машину, не едут тут быстрее скорости пешехода, пишет портал.

Но в поселке Узиню неожиданно начинается ровный и свежий асфальт. Рядом с дорогой находится частный объект недвижимости, владелец которого заасфальтировал принадлежащую государству дорогу.

Встретить хозяина участка Latvijas radio не удалось, поскольку он находится за пределами страны. А работники на его земле занимались возведением какого-то здания. Их начальник утверждает, что оплативший ремонт дороги предприниматель хотел бы остаться не названным.

"Денег на это ушло немало – около сотни тысяч евро. Где деньги взял? Там все в порядке, не волнуйтесь. Налоги уплачены по полной программе, нет там ворованных денег. Все делал за свой счет. На самом деле, это человек, заботящийся о других. Когда по дороге машины проезжали, сюда летела вся пыль, дышать было невозможно, а на зубах песок скрипел. И видимость была как в тумане. Вот он и решил – пусть это недешево, но у меня тут будет чистый воздух. Иначе он бы не делал, но отношение государства никакое. Получается, едешь на природу, но должен есть песок. Даже туя не росла, а теперь все очень изменилось", - рассказывают рабочие.

По словам местных жителе, за ремонт дороги заплатил предприниматель, который приобрел в этом месте крупный участок и чать бывшего карьера.

В Елгавской краевой думе так же подтвердили, что деньги самоуправления на эту дорогу потрачены не были, но они рады, что бизнесмен взялся за этот отрезок и смог привести его в надлежащий вид.

Представитель предприятия Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова рассказывает всем известную давнюю историю: на сельские дороги государство не обращало внимания вот уже 20 лет.

Про заасфальтированный участок на предприятии знают. Перед работами бизнесмен обращался в Latvijas Valsts ceļi, интересовался, планируется ли что-либо делать с этим участком дороги.

"Но у государства на финансирование этих дорог, к сожалению, денег не хватает", - пояснила Кононова.

А поскольку работ никаких не планировалось, бизнесмен все сделал за свой счет, а Latvijas Valsts ceļi только наблюдали за процессом. Анна Кононова не скрывает, что частные лица крайне редко участвуют в улучшении дорожной сети, а Елгавский случай – первый за долгие годы.