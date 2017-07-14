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В ближайшие сутки температура воздуха в Латвии будет ниже, чем обычно в это время в июле, а ночью столбик термометра местами может опуститься до +5 градусов, прогнозируют синоптики.

В субботу днем воздух прогреется до +16..+21 градуса. В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ночью температура составит около +11 градусов, местами в пригородах - +7..+8 градусов.

Днем воздух прогреется до +20 градусов.