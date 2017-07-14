Сегодня ночью может похолодать до +5° (8)

фото

Общество | 14 июля 2017 года, 15:54

В ближайшие сутки температура воздуха в Латвии будет ниже, чем обычно в это время в июле, а ночью столбик термометра местами может опуститься до +5 градусов, прогнозируют синоптики.

В субботу днем воздух прогреется до +16..+21 градуса. В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ночью температура составит около +11 градусов, местами в пригородах - +7..+8 градусов.

Днем воздух прогреется до +20 градусов.

Комментарии 8
Тамара Ковалева26 минут назад
Что-то наша планета Земля совсем сбилась с оси..
Ответить
Viktorija Viktorija49 минут назад
Ответить
Алина Дмитриева54 минуты назад
Зашибиись лето проходит!
Ответить