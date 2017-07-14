От должности отстранен полицейский, не передавший информацию о Ване Берладине (46)

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Общество | 14 июля 2017 года, 16:17

От служебных обязанностей отстранен полицейский, который, как предполагается, не передал поисковой группе оказавшуюся в его распоряжении информацию о пропавшем в Лиепае пятилетнем Ване Берладине, который позже был найден мертвым.

Как сообщает Государственная полиция, во время поисков мальчика полиция просила людей сообщать любую известную им информацию, которая могла помочь в поисках ребенка, и получила по указанным телефонам и специальному адресу электронной почты много звонков и видеофайлов.

В рамках служебной проверки Бюро внутренней безопасности в сотрудничестве с Главным управлением полиции порядка проверит, как обрабатывалась вся поступавшая информация.

В настоящее время уже выявлен случай, когда сотрудник полиции, получив информацию о возможном местонахождении ребенка в предыдущий день, предположительно, не передал эту информацию поисковой группе, тем самым грубо нарушив инструкции.

По этому факту начато дисциплинарное дело, сотрудник отстранен от служебных обязанностей, а информация передана Бюро внутренней безопасности.

Одновременно начальник Госполиции Интс Кюзис поручил проанализировать материально-техническое обеспечение и организацию работ по поиску Вани.

Пятилетний Ваня Берладин пропал утром 1 июля. В течение 10 дней его искали несколько тысяч человек - полицейские, военнослужащие и добровольцы. Во вторник, 11 июля, тело Вани было обнаружено в лесу возле поселка Дубени Гробиньской волости, где он, вероятно, оказался, случайно перепутав автобусы.

Комментарии 46
Tatyana Morozova1 час назад
Я в шоке ...к водителю ,я так понимаю , у полиции вопросов нет ...да и в отпуске он ... . Пусть ему каждый день снится Ванечка идущий по дороге . Высадил и видел его идущего вдоль дороги после разворота ... .ТВАРЬ - одна надежда - перед Богом ответит ...нелюдь !!!
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Rimma Andrejeva1 час назад
Виктор Павлов уже была официальная информация от перевозчика, что ребенок и входил в автобус один и выходил из него один! ОДИН! а водитель, открывая дверь, всегда смотрит в зеркало заднего вида! соответственно он видел ребенка! пусть и не узнал его потом, но мог сообщить, что выпустил вчера в дебрях какого то ребенка. может это и не тот, но вы проверьте! проверили бы и нашли бы живым!!!
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ИТЕР1 час назад
Уважаемый! Афпика далеко. И даже богатая Англия,Франция,Америка не могут навести там порядок, и там миллионы голодных людей!А в маленькой Латвии государству безразличны дети! Все заботы лежат на простых людях- которым это не безразлично.4000 волонтеров отправились на поиски ребенка.
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