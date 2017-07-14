Сотни лиепайчан простились с Ваней Берладиным (8)
Общество | 14 июля 2017 года, 18:05
Сегодня в 15 часов на Гарнизонном кладбище в Лиепае состоялись проводы в последний путь 5-летнего Ивана Берладина. На похороны пришли не только члены его семьи, но и сотни лиепайчан – как родители с детьми, так и дети школьного возраста.
Пятилетний Ваня Берладин пропал утром 1 июля. В течение 10 дней его искали несколько тысяч человек - полицейские, военнослужащие и добровольцы. Во вторник, 11 июля, тело Вани было обнаружено в лесу возле поселка Дубени Гробиньской волости, где он, вероятно, оказался, перепутав автобусы.
фото liepajniekiem.lv
Только сейчас ,ему все это уже не нужно !!! Давайте будем замечать живых деток !!!
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Боже,какое горе...
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,,Успехи,, латвийской власти , ну , очень заметные !
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