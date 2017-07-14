Общество |

Сегодня в 15 часов на Гарнизонном кладбище в Лиепае состоялись проводы в последний путь 5-летнего Ивана Берладина. На похороны пришли не только члены его семьи, но и сотни лиепайчан – как родители с детьми, так и дети школьного возраста.

Пятилетний Ваня Берладин пропал утром 1 июля. В течение 10 дней его искали несколько тысяч человек - полицейские, военнослужащие и добровольцы. Во вторник, 11 июля, тело Вани было обнаружено в лесу возле поселка Дубени Гробиньской волости, где он, вероятно, оказался, перепутав автобусы.

фото liepajniekiem.lv