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Государственная полиция призывает посетителей фестиваля Positivus, которые отправляются на мероприятие, соблюдать правила дорожного движения, выезжать загодя, чтобы затем не превышать допустимую скорость движения.

Ранее организаторы мероприятия и представители правоохранительных органов, призвали родителей, берущих с собой на фестиваль Positivus детей, быть ответственными за их поведение и за соблюдение закона, предписывающего не оставлять детей без присмотра после 23.00.

Полиция с помощью четырех кинологов будет тщательно следить за тем, чтобы во время фестиваля не употреблялись и не распространялись наркотические вещества.

Во время фестиваля не его территории на частоте 94.1 fm будет действовать так называемая радиостанция "pop-up", которая будет передавать не только актуальную информацию, но и сообщения организаторов и полиции.

В этом году Госполиция, как и в предыдущие годы, в обеспечении порядка на территории фестиваля и палаточного городка сотрудничает с Эстонской госполицией, так как ежегодно фестиваль Positivus посещают много гостей из Эстонии.