Посетителей фестиваля Positivus призывают проводить время с умом
Государственная полиция призывает посетителей фестиваля Positivus, которые отправляются на мероприятие, соблюдать правила дорожного движения, выезжать загодя, чтобы затем не превышать допустимую скорость движения.
Braucam uz @positivus prātīgi un draudzīgi! pic.twitter.com/tDRnr0nn3K— Valsts policija (@Valsts_policija) 14 июля 2017 г.
Ранее организаторы мероприятия и представители правоохранительных органов, призвали родителей, берущих с собой на фестиваль Positivus детей, быть ответственными за их поведение и за соблюдение закона, предписывающего не оставлять детей без присмотра после 23.00.
Полиция с помощью четырех кинологов будет тщательно следить за тем, чтобы во время фестиваля не употреблялись и не распространялись наркотические вещества.
Во время фестиваля не его территории на частоте 94.1 fm будет действовать так называемая радиостанция "pop-up", которая будет передавать не только актуальную информацию, но и сообщения организаторов и полиции.
В этом году Госполиция, как и в предыдущие годы, в обеспечении порядка на территории фестиваля и палаточного городка сотрудничает с Эстонской госполицией, так как ежегодно фестиваль Positivus посещают много гостей из Эстонии.