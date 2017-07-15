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Одной из наиболее дорогих стоянок в Риге является стоянка возле Клинической университетской больницы им. Страдиня, где в зависимости от места, где оставлен автомобиль, плата составляет от трех до 14 евро (первые 30 минут бесплатные). Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на программу Bez tabu телеканала TV3.

Представители больницы отмечают, что такая высокая почасовая цена установлена осознанно. Цель – способствовать тому, чтобы водители оставляли автомобиль в других местах на территории больницы.

«Исторически больница не создавалась для того, что по ней одновременно передвигались пациенты, транспорт неотложной помощи и посетителей. Государственная пожарно-спасательная служба также постановила, что необходимо перенаправить поток с территории больницы на другие стоянки», - отметила руководитель отела логистики и сервиса больницы им. Страдиня Сандра Шимкус.

По словам руководителя отдела экономики Детской университетской клинической больницы Модриса Дзенитиса, заработав за счет посетителей за месяц 1000 евро, учреждение уже может сделать большой шаг вперед.

«В 2016 году общие поступления от стоянок составили 51 280 евро, которые были получены от почти 18 тысяч автомобилей. Эти средства тратятся на нужды больницы. На нашей территории находится 290 мест, 90 из них предусмотрены для сотрудников», - рассказал Дзенитис.

На этой неделе в больнице введена новая система оплаты за использование стоянки. До этого за въезд на территорию больницы нужно было платить 2,85 евро, первые 30 минут были бесплатными, а за каждый следующий час надо было платить один евро.

Посетив другие медицинские учреждения Риги, журналисты Bez tabu пришли к выводу, что цена за автостоянку зависит от внутренней политики больницы.

За нахождение на территории Больницы травматологии и ортопедии необходимо платить три евро, столько же стоит стоянка в Рижской 1-й больнице. Меньше цена за парковку – 1,50 евро – в Рижском центре психиатрии и наркологии, заключает TV3.