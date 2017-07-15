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Все больше людей думают, что они способны влиять на то, что и как делают Сейм и Кабинет министров, свидетельствуют данные агентства исследования общественного мнения SKDS.

В июньском опросе людей попросили ответить, считают ли они, что обычные люди не имеют никакого влияния на происходящее в правительстве и в Сейме. 72% с этим утверждением согласились, и это на четыре процентных пункта меньше, чем годом ранее. 45% согласились с утверждением полностью, а 27% частично.

Противоположное мнение - что влиять на работу Сейма и правительства в их силах - выразили 22% респондентов, что на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее.