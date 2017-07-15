Все больше латвийцев думают, что они могут повлиять на власть (7)

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Общество | 15 июля 2017 года, 18:33

Все больше людей думают, что они способны влиять на то, что и как делают Сейм и Кабинет министров, свидетельствуют данные агентства исследования общественного мнения SKDS.

В июньском опросе людей попросили ответить, считают ли они, что обычные люди не имеют никакого влияния на происходящее в правительстве и в Сейме. 72% с этим утверждением согласились, и это на четыре процентных пункта меньше, чем годом ранее. 45% согласились с утверждением полностью, а 27% частично.

Противоположное мнение - что влиять на работу Сейма и правительства в их силах - выразили 22% респондентов, что на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Комментарии 7
яга1 час назад
Одно дело думать,другое дело делать!!! Да разделили нас,но латыши совсем одурманеные? Глаз нет или карманы полные,особенно в провинции. Меня лишили права голоса,моих детей тоже,но они послали это государство на ... И имеют гражданство на Западе. И им не надо было унижаться,как здесь. Ведь родились на этой земле и холопы! А латыши, как были ,прошу прощения,лакеями,так и остались,не взирая на каком стуле сидят! Как барин скажет,так и сделают,пока не вымрут!!!
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Лёлик1 час назад
Тут всё продуманно , разделили людей по национальному признаку и можно валять дурака , любой латыш в глубине души надеется добраться до кормушки и русские ему в роли конкурента не нужны , так что жулики и воры из латышских партий могут не о чём не беспокоится...
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Не Лоялен51 минуту назад
Ага скажите это Шадурскису Домбраве,Кучкинсу,и прочей швали,против которых вся страна практически,а они все угомонится не могут,оставить страну в покое!И некто им сделать не чего не в состоянии,что-бы этих клоунов заменить!Вначале идиотов во власть выберут,а потом думают как повлиять на власть!Может пора уже наконец прекращать,голосовать за нац озабоченных на всю голову?И начать наконец выбирать во власть адекватных людей?
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