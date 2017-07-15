"Жизнь была тяжелой, но силы есть": прошел слет столетних жителей Латвии
В субботу, 15 июля, в Рундальском дворце прошел первый слет столетних жителей Латвии, который собрал 42 "ровесника" Латвийского государства, людей, которым сейчас сто и больше лет. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.
Опрошенные долгожители ярко помнят все пережитое ими. Они рассказали, что жизнь была тяжелой, многие к этому моменту потеряли всех своих родственников, при этом они до сих пор не утратили жизненные силы и энергию, отмечает LNT. По их словам, это главное, что помогло им прожить столь долгую жизнь.
Несмотря на преклонный возраст, многие из долгожителей ведут активный образ жизни – занимаются спортом, поют, танцуют и делятся жизненным опытом с молодежью.
"Ровесники" Латвии призывают всех не останавливаться перед трудностями, быть активнее, жить с широким сердцем, чтобы делать мир лучше.
Напомним, Центральное статистическое управление ранее сообщило, что на начало 2017 года в Латвии проживало 152 человека в возрасте за 100 лет.
Фото: Skaties.lv