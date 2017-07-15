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В субботу, 15 июля, в Рундальском дворце прошел первый слет столетних жителей Латвии, который собрал 42 "ровесника" Латвийского государства, людей, которым сейчас сто и больше лет. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Опрошенные долгожители ярко помнят все пережитое ими. Они рассказали, что жизнь была тяжелой, многие к этому моменту потеряли всех своих родственников, при этом они до сих пор не утратили жизненные силы и энергию, отмечает LNT. По их словам, это главное, что помогло им прожить столь долгую жизнь.

Несмотря на преклонный возраст, многие из долгожителей ведут активный образ жизни – занимаются спортом, поют, танцуют и делятся жизненным опытом с молодежью.

"Ровесники" Латвии призывают всех не останавливаться перед трудностями, быть активнее, жить с широким сердцем, чтобы делать мир лучше.

Напомним, Центральное статистическое управление ранее сообщило, что на начало 2017 года в Латвии проживало 152 человека в возрасте за 100 лет.

Фото: Skaties.lv