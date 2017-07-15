В Вентспилсе прошел ежегодный слет мотоциклистов (3)

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Общество | 15 июля 2017 года, 23:18

В Вентспилсе 14-15 июля прошел международный слет байкеров Kurland Bike Meet 2017, сообщает Ventasbalss.lv.

В Приморском кемпинге города собрались мотоциклисты из стран Балтии, Скандинавии, Германии, Польши, других стран ЕС, а также из России и Белоруссии.

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15 июля прошел парад мотоциклистов, который стартовал в кемпинге и финишировал на пристани ул. Остас.

Также прошел традиционный заезд голых байкеров.

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На пристани можно было осмотреть мотоциклы участников, состоялась презентация винтажного английского мотоцикла Royal Enfield, а также впервые прошел конкурс-выставка произведенных в Латвии мотоциклов.

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Фестиваль Kurland Bike Meet проходит в Вентспилсе ежегодно.

Комментарии 3
Иварс3 часа назад
Вот так же эти животные ведут себя на дорогах. Вот за это я и не люблю мотоциклистов. Устроили гейпарад.
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Спасибо1 час назад
Что не в Риге.
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Байкер1 час назад
Не могу не восхититься твоей диванной смелостью.
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