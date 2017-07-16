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До сих пор фестиваль Positivus проходил спокойнее, чем год назад, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

По ее словам, в субботу на фестивале зарегистрировано всего 24 происшествия, в том числе восемь были связаны с наркотиками. В трех случаях констатировано хранение наркотиков, а в пяти случаях - подозрения на употребление наркотиков, поэтому проводится экспертиза.

Пять человек Госполиция поместила в вытрезвитель, а также были случаи нарушения общественного порядка, в том числе пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Задержан также один пьяный водитель.

Напомним, в этом году музыкальный фестиваль Positivus проходит в Салацгриве с 14 по 17 июля. Это крупнейший музыкальный фестиваль в Балтии, который ежегодно собирает десятки тысяч человек из Латвии и других стран.

Фото: Paula Čurkste/LETA