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В последующие восемь дней, до 23 июля, в Верманском саду будет открыт парк хоровой олимпиады, чтобы следить за событиями Европейской олимпиады хоров. Параллельно будет работать ярмарка изготовленных в Риге товаров "Made in Riga 2017", рассказали организаторы мероприятия.

На ярмарке можно приобрести ремесленные изделия из Риги и ее окрестностей, серебряные и янтарные украшения, шарфы и платки, льняную одежду, вязаные изделия, керамику и изделия из кожи. В продаже будут также конфеты из ягодного сока, мороженое и орехи. Ярмарка будет работать до 23 июля, каждый день с 10.00 до 21.00.

На эстраде Верманского парка пройдут международные дружественные концерты хоров. Концерты начнутся с 17 июля и будут проходить во второй половине дня, с 16.00 до 20.00. 20, 22 и 23 июля концерты предусмотрены и утром, в 11.00.

В парке будет работать также информационный центр Европейской олимпиады хоров.

На третью Европейскую олимпиаду хоров в столице соберутся более 10 тысяч участников из Европы и со всего мира. Более 100 хоров будут состязаться в десяти категориях. Также во время олимпиады будут организованы различные праздничные мероприятия - пройдет шествие участников и концерты под открытым небом в Домском соборе и в холле "Арена Рига".