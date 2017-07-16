Общество |

Большинство жителей Латвии считают, что жизнь в Риге лучше, чем в любом другом месте в стране, свидетельствует результаты опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS.

Опрос проводился в мае, и людей попросили ответить, лучше ли жизнь в Риге, чем в другом месте в Латвии. 65% опрошенных заявили, что жизнь в столице лучше, причем 35% ответили, что жизнь в Риге значительно лучше, а 30% - что немного лучше.

По сравнению с прошлым годом, доля тех, кто считает, что в Риге жить лучше, выросла на 8%. Самым лучшим местом жительства в Латвии Рига была в 2003 году, когда доля тех, кто считает, что в столице жить лучше всего, составляла 72%.

Противоположного мнения придерживаются 9% опрошенных. 6% считают, что жить в Риге немного хуже, чем в другом месте, а 3% - что жить в столице значительно хуже.

В свою очередь, каждый пятый считает, что между жизнью в Риге и в другом месте нет разницы, а 7% не смогли ответить на данный вопрос.