Пограничникам нужны деньги на увеличение зарплат (5)

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Общество | 17 июля 2017 года, 11:26

Государственная пограничная охрана (ГПО) требует дополнительных средств на увеличение зарплат сотрудников, сообщила на телеканале LNT руководитель ГПО Нормунд Гарбарс.

Он рассказал, что после реформ зарплата в пограничной охране после окончания школы составляет 700 евро, и это достаточно, чтобы требовать качественной работы. При такой зарплате ГПО успешно заполняет штатные места, но Гарбарс хотел бы увеличения количества штатных мест, чтобы служба более полноценно выполняла свои задачи.

С точки зрения материального обеспечения болезненным вопросом остается форма - например, пограничникам приходится за свои деньги покупать резиновые сапоги. Для этой цели требуется дополнительно 300-400 тыс евро, которые погранохрана намерена потребовать при разработке бюджета следующего года.

Гарбарс рассказал, что в этом году на внешней границе Латвии задержано 65 нарушителей.

Комментарии 5
Тамара Ковалева3 часа назад
А кому деньги не нужны?)
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Ъ3 часа назад
Разве погранцы не относятся к оборонному ведомству,там денег с бюджета выделяется более чем достаточно.
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Che1 час назад
Эти перестанут границу охранять, дальше полиция потребует денег или забьют на охрану населения, потом пожарные не будут тушить. А остальные? А остальные терпите- как говориться : проблемы негров-шерифа не епут.
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