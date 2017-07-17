Пограничникам нужны деньги на увеличение зарплат (5)
Государственная пограничная охрана (ГПО) требует дополнительных средств на увеличение зарплат сотрудников, сообщила на телеканале LNT руководитель ГПО Нормунд Гарбарс.
Он рассказал, что после реформ зарплата в пограничной охране после окончания школы составляет 700 евро, и это достаточно, чтобы требовать качественной работы. При такой зарплате ГПО успешно заполняет штатные места, но Гарбарс хотел бы увеличения количества штатных мест, чтобы служба более полноценно выполняла свои задачи.
С точки зрения материального обеспечения болезненным вопросом остается форма - например, пограничникам приходится за свои деньги покупать резиновые сапоги. Для этой цели требуется дополнительно 300-400 тыс евро, которые погранохрана намерена потребовать при разработке бюджета следующего года.
Гарбарс рассказал, что в этом году на внешней границе Латвии задержано 65 нарушителей.