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Жительница Латвии Ванда Подиня победила на проходившем в Литве чемпионате по вязанию носков. Первое место она поделила с литовской рукодельницей, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Латвийский национальный центр культуры.

Международные соревнования проходили в Радвилишкисе, в конкурсе принимали участие 54 человека, в том числе один мужчина. Собрались представители Литвы, Канады, Латвии, Польши, Австралии и США.

Латвию в этом году представляли Ванда Подиня, участница Студии народного и прикладного искусства Bārbele, Мара Мертена (кружок Nāmetiņš, Спаре), Линда Рубена, специалист по прикладному искусству ЛНЦК, и мастер Центра народных костюмов Senā klēts Зиедите Музе.

Участник чемпионата должен был привезти на выставку три связанных им пары носков, а также на месте — за три часа, по самостоятельно выбранной модели — из предоставленной организаторами пряжи связать верх носка.

Работы оценивала специальная комиссия, которая учитывала баллы и за привезенные, и за связанные на месте носки.

В результате первое место поделили литовка Алида Сеселгиене и Ванда Подиня из Латвии. Второе место досталось Маре Мертене, а третье — также представительницы страны, которая принимала конкурс.

В Литве международный чемпионат по вязанию носков проходит уже восьмой раз. Латвия приезжает туда второй год.