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Латвийская ассоциация семейных врачей (ЛАСВ), рассмотрев предложения премьер-министра Мариса Кучинскиса и министра здравоохранения Анды Чакши по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, решили не подписывать соглашение с правительством и продолжить забастовку, но в иной форме, заявила руководитель ЛАСВ Сармите Вейде.

Минздрав сегодня направил ЛАСВ окончательное предложение правительства по забастовочным требованиям, в котором призывает уже завтра прийти к соглашению с премьер-министром и министром здравоохранения.

Как сообщили в Минздраве, согласно проекту соглашения, премьер-министр Марис Кучинскис и министр здравоохранения Анда Чакша обязуются обеспечить пропорциональное повышение зарплат лечебного персонала, предусмотрев с 1 января 2018 года повышение части зарплат семейных врачей в сумме капитации.

Проектом соглашения предусмотрено, что в рамках суммы капитации семейным врачам с 1 января 2018 года устанавливается доплата в размере 150 евро в месяц за выполнение отдельных критериев качества. До 1 января 2018 года семейным врачам дается возможность улучшить их выполнение. Для определения этих критериев предлагается сформировать рабочую группу.

Предлагается также при необходимости уточнить включенный в концептуальный доклад "О реформе системы здравоохранения" раздел о первичном здравоохранении и до 15 сентября 2017 года подготовить детальное предложение о развитии первичного здравоохранения. Проект соглашения предусматривает также внесение в нормативные акты изменений, устанавливающих, что до 1 января 2018 года использование единой системы электронного здравоохранения для семейных врачей является добровольным.

Согласившись с этими предложениями, ЛАСВ возьмет на себя обязательство обеспечить выполнение заключенных с Национальной службой здравоохранения договоров, включая подключение семейных врачей к системе электронного здравоохранения до 1 сентября 2017 года.