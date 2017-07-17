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Прошедшей ночью воры забрались в юрмальский дом народного артиста Российской Федерации Эммануила Виторгана. Об этом его жена Ирина сообщила на страничке актера в Facebook.

"Пишем, потому что уже стало, к сожалению, известно... Мы приехали в Юрмалу с доброй миссией!!! Жаль, что кто-то этого не понял... Тронуть Дом Народного артиста России Эммануила ВИТОРГАНА, это... В этот вечер мы отмечали 5 ЛЕТ ВИТОРГАН-КЛУБУ в Латвии! В любимой ЮРМАЛЕ... Мы живем на ул.ТЕАТРА... Может эти нелюди прочтут и поймут, в чей Дом они посмели... и станет стыдно... А когда то АКТЕР был неприкасаем... Плачу... Ирина", - написала супруга актера.

В комментариях к записи поклонники высказывают звездной паре свои сочувствия. Сама же Ирина добавляет подробности происшествия.

"Не будем их проклинать, но мы убиты!!! Сам факт... дело не в материальном, хотя, забрали все украшения... их было немного, но за всю жизнь", - сообщает жена Виторгана. Также она сообщает, что в момент происшествия они с супругом проводили творческий вечер.