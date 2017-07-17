В Юрмале обокрали дом Эммануила Виторгана (9)

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Общество | 17 июля 2017 года, 15:43

Прошедшей ночью воры забрались в юрмальский дом народного артиста Российской Федерации Эммануила Виторгана. Об этом его жена Ирина сообщила на страничке актера в Facebook.

"Пишем, потому что уже стало, к сожалению, известно... Мы приехали в Юрмалу с доброй миссией!!! Жаль, что кто-то этого не понял... Тронуть Дом Народного артиста России Эммануила ВИТОРГАНА, это... В этот вечер мы отмечали 5 ЛЕТ ВИТОРГАН-КЛУБУ в Латвии! В любимой ЮРМАЛЕ... Мы живем на ул.ТЕАТРА... Может эти нелюди прочтут и поймут, в чей Дом они посмели... и станет стыдно... А когда то АКТЕР был неприкасаем... Плачу... Ирина", - написала супруга актера.

В комментариях к записи поклонники высказывают звездной паре свои сочувствия. Сама же Ирина добавляет подробности происшествия.

"Не будем их проклинать, но мы убиты!!! Сам факт... дело не в материальном, хотя, забрали все украшения... их было немного, но за всю жизнь", - сообщает жена Виторгана. Также она сообщает, что в момент происшествия они с супругом проводили творческий вечер.

Комментарии 9
Мнение3 часа назад
"... А когда то АКТЕР был не прикасаем..."
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Чем то лучше других? То есть - смердов грабить можно, а эту богемную элИту нельзя..... так что ли?
Слишком вы большого о себе мнения.
Жаль что холодильник со жратвой не вынесли.
Неприкасаемые, бля.
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Maik2 часа назад
Когда сколько-то лет назад обокрали Кикабидзе, на месте преступления воры оставили записку "Твои года - твое богатство" ))
При всем уважении к Эммануилу Гедеоновичу, не понимаю, почему он неприкасаемый, а других людей, значит, можно грабить?
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Нюся4 часа назад
Сочувствую, конечно!
А дом под охраной или как всегда экономят?
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