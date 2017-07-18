Общество |

Стремление Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСС) не подписывать соглашение с правительством и продолжать забастовку следует расценивать как нежелание говорить о дальнейшем развитии отрасли, поэтому возникает впечатление, что ассоциация не защищает интересы своих членов, заявила сегодня в передаче LTV "Утренняя панорама" министр здравоохранения Анда Чакша.

"Мне хотелось бы сейчас говорить об упрямстве со стороны ассоциации, потому что я не могу понять, говорим ли мы с самими семейными врачами или с их ассоциацией", - сказала министр.

Ясно, что нельзя достичь договоренности по денежным вопросам, но, если речь идет об отказе подключиться к системе электронного здравоохранения, то это нежелание привести отрасль в порядок и думать о ее развитии.

"Поэтому мы решили провести дискуссию в форме конференции, куда будут приглашены сами семейные врачи, чтобы выслушать их возражения и внести ясность", - добавила Чакша.

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что правительству больше нечего предложить семейным врачам в ходе переговоров.

Как ранее писал Mixnews, Латвийская ассоциация семейных врачей, объявившая забастовку с 3 июля, приняла решение об изменении формы протеста. Медики возобновят прием пациентов в рамках оплачиваемых государством услуг, однако ограничат количество приемов 20 пациентами в день.